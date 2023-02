Snowboarders estadounidenses demandan a Peter Foley

Los Ángeles, CA.- Snowboarders estadounidenses demandaron, este jueves 2 de febrero, a su exentrenador Peter Foley, a la National Snowboarding Federation y al U.S. Olympic Committee, alegando abuso sexual que además fue encubierto por las dos instituciones deportivas.

Los tres snowboarders Rosey Fletcher, Erin O’Malley y Callan Chythlook-Sifsof, establecieron esta demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito central de Los Ángeles.

Ver más: Se retira Triple Campeón Olímpico de Esquí Alpino

Por el momento, la demanda precisa que Foley aprovechó su posición de confianza con los atletas para «forzar actos sexuales a través de la fuerza, la manipulación, el abuso emocional, la intimidación y las represalias».

En este sentido la demanda reza lo siguiente, «El abuso de Foley fue denunciado a los ejecutivos de USSS y USOPC en numerosas ocasiones por varios atletas que fueron entrenados por Foley, pero no se tomó ninguna medida».

Three former US snowboarders have filed a lawsuit alleging sexual abuse by ex-coach Peter Foley.

US Ski and Snowboard (@usskiteam) and the US Olympic and Paralympic Committee (@TeamUSA) are also named in the suit > https://t.co/Yn5ApzmNX7 pic.twitter.com/V4LabANrPd

— Sport Resolutions (@Sport_Res) February 3, 2023