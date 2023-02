Tensión por participación de Rusia en las Olimpiadas París 2024

París, Francia.- Los organizadores de las Olimpiadas París 2024 expresaron que acatarán la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre la participación de atletas de Rusia y bielorrusos en los juegos luego de que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy instará a la organización a prohibir la participación de estos países en el evento deportivo.

Por su parte, el COI declaró que el Consejo Olímpico de Asia anteriormente ofreció a los atletas rusos y bielorrusos el chance de competir en Asia. Trayendo como consecuencia que Kyiv se manifestara al respecto, exigiendo la prohibición de estos deportistas.

Ver más: Se retira Triple Campeón Olímpico de Esquí Alpino

Así pues, Zelenskiy precisó que permitir que Rusia participe en los Juegos Olímpicos 2024 se estaría avalando que «el terror es de alguna manera aceptable». En el caso de Bielorrusia resalta porque permite a Rusia usar su territorio como punto de partida en su «operación militar especial», o mejor dicho, la invasión a Ucrania.

Mykhailo Podolyak, asesor presidencial de Ucrania respondió, este lunes 30 de enero, que el COI estaría, «promoviendo la violencia, los asesinatos en masa, la destrucción». Agregó que la presencia rusa en los Juegos Olímpicos sería ofrecer una «una plataforma para promover el genocidio».

Olympic principles and war fundamentally oppose each other. Russia must stop aggression and terror, and only after it will be possible to talk about Russian participation in the Olympic movement.

📷 Nikolay Synelnykov pic.twitter.com/KrMuWHXdVP

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023