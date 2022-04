Regresa el Maratón de Boston en el Patriots Day

Chicago, IL.- La Maratón de Boston regresa el Patriots Day, considerada la competición anual más antigua del mundo fue pausada por tres ediciones, a raíz de la pandemia, donde participarán cerca de 30.000 participantes, originarios de 122 países.

Asimismo, la edición 126 de la Maratón de Boston, contará con la participación del keniano Benson Kipruto y su compatriota, Peres Jepchirchir, campeona olímpica.

Hace meses el keniano Benson Kipruto, se impuso con una marca de 2 horas, 9 minutos y 51 segundos; por su parte, Diana Kipyogei, también keniana lideró la competencia con 2 horas 24 minutos y 45 segundos.

Sin embargo, sobrarán los contendientes del más alto nivel para la edición de este Maratón. En el caso de la categoría masculina, Evans Chebet, atleta que marcó el mejor tiempo de 2020, con 2 horas y 3 minutos en Valencia, España.

Tomorrow is Race Day! In today’s Abbott Runners’ Lounge, we want to celebrate your accomplishments in reaching this point. The process hasn’t been easy and we can’t wait to cheer you on as you cross the iconic #BostonMarathon Finish Line.

#Boston126@AbbottNews pic.twitter.com/Jw3amJr5H4

— Boston Marathon (@bostonmarathon) April 17, 2022