Dallas Cowboys se sube a la ola Blockchain.com

Arlington, TX.- Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, anunció una asociación con Blockchain.com, una compañía global de criptomonedas que tiene más 80 millones de clientes en el mundo, y que sigue tomando fuerza en los grandes equipos deportivos.

En este sentido, Jones, compartió que el objetivo de este acuerdo es contribuir a democratizar es acceso a las criptomonedas para la mayoría de las personas.

En este sentido, Jerry Jones, precisó, «Blockchain.com es una de las plataformas de activos digitales más antiguas y confiables del mundo, tiene productos fáciles de usar y permanece incansablemente enfocada en los clientes, estamos felices de este acuerdo».

En su rueda de prensa, el dueño de Dallas Cowboys añadió, «Ellos hacen que los activos digitales estén disponibles para cualquier persona en cualquier parte del mundo, y eso es un hito para nuestros millones de fanáticos globales. Nos enorgullece ser los primeros en la NFL en firmar una asociación de criptomonedas».

First in 🏈 & first for the fans!

Thanks to our new partner @blockchain for giving back to #CowboysNation! For a limited time, buy $100 of digital assets & get $50 back in your wallet. Click the link below & follow the instructions!

💻: https://t.co/04vQEBu8q2 pic.twitter.com/YUbnUiIU4e

— Dallas Cowboys (@dallascowboys) April 13, 2022