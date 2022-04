Charlotte FC busca afianzarse en la parte alta de la tabla

Charlotte, NC.- Charlotte FC visitará el sábado a New England Revolution con el objetivo de alcanzar un resultado positivo y afianzarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la Major League Soccer.

El equipo de Queen City suma nueve unidades y se ubica en el quinto puesto después de haber comenzado su andar en la MLS con tres derrotas en hilo.

Pero a partir de ahí cosecha tres victorias y una derrota. El sábado a las 7:30 pm en el Gillette Stadium enfrentará por segunda vez a New England Revolution, que comparte el fondo de la clasificación junto a Inter Miami y New York City.

El primer juego ante el rival del sábado terminó con victoria 3-1 para Charlotte FC en el Bank of America Stadium. Fue el estreno triunfal del equipo en la MLS.

No better support system than your family. Y'all are the absolute best! 💙 pic.twitter.com/XXDoOpLIlF

— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 14, 2022