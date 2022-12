Quarterback de UNC gana el Jugador del Año de ACC

Charlotte, NC.- El quarterback de primer año de University of North Carolina (UNC), Drake Maye, ganó el premio al Jugador de Año de Atlantic Coast Conference (ACC).

Además del galardón principal, Drake Maye conquistó los premios como Jugador Ofensivo del Año, Novato del Año y Novato Ofensiva del Año.

Es solo el segundo jugador en la historia de la conferencia en lograr los cuatro premios. Además, es el segundo estudiante de primer año en ganar el Jugador de Año en la ACC.

Drake Maye es nativo de Huntersville, Carolina del Norte. Y, en su primera temporada ya ha dejado marcas que lo unen a grandes nombres del football estadounidense.

Drake Maye, this year’s ACC Player of the Year 🏆

Oh, and also this year’s ACC Rookie of the Year, Offensive Player of the Year, and Offensive Rookie of the Year 🤗🐏#CarolinaFootball 🏈 #UNCommon pic.twitter.com/3JV7q91lJN

— Carolina Football (@UNCFootball) November 30, 2022