Chapel Hill, NC.- Roy Williams, una leyenda del baloncesto universitario, anunció su retiro tras 33 temporadas como entrenador, 18 de ellas al frente de los Tar Heels.

“Ya no siento que soy el hombre adecuado para el trabajo”, dijo el entrenador en una cancha del Smith Center que lleva su nombre.

“Durante 15 años en Kansas, pensé que era el hombre adecuado. En este tiempo en Carolina del Norte, pensé que era el hombre adecuado”, evalúo el laureado entrenador de 70 años. Ahora ya lo siente así.

Williams había dicho durante mucho tiempo que sería entrenador siempre que su salud se lo permitiera. “Pero en el fondo, sabía que lo único que aceleraría eso (era) si no sentía que ya era el hombre adecuado para el trabajo”.

Roy Williams se fue de Carolina del Norte siendo un descocido asistente para convertirse en entrenador en Kansas de los Jayhawks.

Dieciocho años después volvió para hacerse cargo del equipo de la Universidad de Carolina del Norte en la que se graduó en 1972.

After 33 years as a Hall of Fame head coach, our beloved Tar Heel Roy Williams is announcing his retirement.

Thank you for all you have done and meant to everyone who plays and loves our game.

Release 🔗: https://t.co/l6y5tRjB2I pic.twitter.com/FzTUmbx3v1

— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) April 1, 2021