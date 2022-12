El auge del pickleball, el nuevo deporte en Estados Unidos

Charlotte, NC.- El pickleball es una deporte inventado hace 60 años en Estados Unidos que se juega de manera individual o en parejas, al aire libre o bajo techo, donde los participantes deben contar con paletas, una pelota y una cancha muy parecida a la de tenis, sin embargo, en dimensiones mucho más pequeñas de 13.41m x 6.10m.

En Estados Unidos el pickleball es el deporte que más se ha popularizado en los últimos años. Sobre todo, desde que muchas personas buscaban otras opciones de diversión en la época de pandemia.

De acuerdo con la Sports & Fitness Industry Association (SFIA) el número de jugadores en en Estados Unidos creció un 21% en 2020 y un 14% en 2021. Por el momento, hay casi 5 millones de jugadores de pickleball solo en EE. UU.

Stu Upson, director ejecutivo de USA Pickleball, encargado de dirigir el deporte a nivel nacional declaró, «Está creciendo locamente, también en otras partes del mundo». Además agregó que, «Hay 37 países que forman parte de la Federación Internacional de Pickleball».

You can’t teach this level of anticipation. This is GOAT stuff. 🐐 @BenJohns_pb @PPAtour pic.twitter.com/4YyzSbPFzf

— The Kitchen – A Pickleball Community (@TheKitchenPB) December 19, 2022