Los Panthers cayeron en primer partido de pretemporada

Indianapolis, IN.- Carolina Panthers cayeron 21 -18 en su primer partido de pretemporada en su visita a Indianapolis Colts en un juego en el que el equipo de Queen City perdió la ventaja en la segunda mitad.

Los Panthers dejaron sin acción a sus principales armas en este juego que marca en el inicio de los partidos de preparación de cara la temporada de la National Football League (NFL).

PJ Walker comenzó el juego como mariscal de campo y jugó toda la primera mitad, y Will Grier tomó las riendas de la segunda mitad.

El primer partido de pretemporada sirvió para ir engranando al equipo. Pero las salidas en falso a los Panthers pesaron. Y en ocasiones cedieron la ofensiva.

“Simplemente no ganamos. No me importa si es un juego de pretemporada”, dijo el entrenador en jefe, Matt Rhule. “Queremos ganar todo lo que hacemos”.

Primer partido de pretemporada

El primer cuarto terminó con parcial de 3-3. Para el segundo los Panthers se animaron al ataque y sacaron ventaja para irse al descaso 15-10.

El juego avanzo sin mayores emociones en el tercer cuarto. Ninguno de los equipos pudo anotar.

En el último tramo los Colts anotaron un touchdown justo después de que Troy Pride Jr. salieron del juego por una lesión en la rodilla. Inmediatamente empataron el juego a 18 con conversión de 2 puntos.

Con solo 0:07 por jugarse los Colts anotaron un gol de campo que a la postre que les dio una ventaja definitiva de 21-18.

