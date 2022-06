Técnico Ime Udoka, «Traigamos las Finales de nuevo a la Bahía de San Francisco»

San Francisco, CA.- Los Golden State Warriors están a un juego de ser los campeones de las Finales de la NBA, y el técnico de los Boston Celtics, Ime Udoka está concentrado en ganar este jueves en casa para forzar el séptimo juego el domingo.

Este jueves los Boston Celtics reciben a los Warriors en el TD Garden, y para esto Udoka precisó a los medios, «El mensaje para nuestros chicos es ir a casa con confianza, descansar y prepararnos para traer las Finales de vuelta aquí».

Ver más: El partido más visto en televisión nacional en tres años

En este sentido, agregó para motivar, «Obviamente, estamos todos frustrados un poco con esta noche (…). Pero nuestro mensaje es ir de partido en partido. Hemos estado aquí, lo hicimos contra Milwaukee (refiriéndose a la eliminación de los Bucks tras ir perdiendo 3-2). Traigamos las Finales de nuevo a la Bahía de San Francisco».

Haciendo un poco de reflexión, Boston tuvo grandes fallas para mantener el nivel a lo largo de los 48 minutos. De esta forma, las pérdidas de balón; 18 frente a los 7 de los Warriors; su bajo porcentaje de tiros libres, 21 de 31; y sus decrecientes primer y último cuarto, 27-16, 29-20; fueron fundamentales para esta derrota.

We're leaning on the leadership of Jayson Tatum and Jaylen Brown as we prepare to bounce back on our home floor tomorrow night. pic.twitter.com/5tTs1Xz8yP

— Boston Celtics (@celtics) June 15, 2022