Nelson Piquet llamó «neguinho» a Lewis Hamilton

Reino Unido, Londres.- Nelson Piquet es viral luego de que desempolvaron una entrevista de noviembre de 2021, donde se refirió al incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en Silverstone en 2021, con un término racista para definir al británico conllevando a una situación que causó rechazo generalizado.

Nelson Piquet es un expiloto de automovilismo brasileño y tricampeón mundial, considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1. El piloto Max Verstappen es yerno del famoso piloto Piquet.

La polémica entrevista es del canal de YouTube, Motorsports Talk, donde Nelson Piquet se refirió a Hamilton con el término «neguinho» o «negrito» en español. En la entrevista se aprecia al periodista Ricardo Oliveira indagando sobre el accidente entre Hamilton y Verstappen en Silverstone 2021.

El término que usó Nelson Piquet para referirse a Hamilton, fue en una respuesta donde el periodista hizo la comparación de este accidente con el accidente entre Ayrton Senna y Alain Prost en el GP de Japón de 1989.

The FIA strongly condemns any racist or discriminatory language and behaviour, which have no place in sport or wider society. We express our solidarity with @LewisHamilton and fully support his commitment to equality, diversity and inclusion in motor sport.

En este sentido el comentario de Nelson Piquet de la entrevista fue, «El negrito (Lewis Hamilton) metió el auto y se fue porque no había forma de pasar dos autos en esa curva. Jugó sucio. Por suerte para él, solo que el otro (Verstappen) se jodió».

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022