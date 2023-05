Nashville SC acabó con racha de victorias en casa de Charlotte FC

Charlotte, NC.- Nashville SC acabó con la racha de victorias en casa de Charlotte FC al vencer el sábado 2-1 con un gol en el final del partido.

Charlotte FC llegó al partido en el Bank of America Stadium con cinco triunfos seguidos entre liga y US Open Cup.

El partido del fin de semana comenzó de la mejor manera para los locales. Brandt Bronico puso adelante a The Crown en el minuto 6 con una gran jugada dentro del área en la que superó a tres rivales y remató ajustado al poste derecho del portero.

Ver más: Brandon Cambridge comanda remontada de Charlotte FC

El primer tiempo avanzó. Charlotte FC tenía dominio del balón y las jugadas de peligro eran escasas en ambas porterías.

Al minuto 39 Hany Mukhtar igualó las acciones con remate desde fuera del área que se desvió en el defensor Bill Tuiloma y descolocó al guardameta Kristijan Kahlina, quien solo pude ver como la pelota se introducía en su portería.

Have to give it everything we've got 💪 pic.twitter.com/MQddno9lTp

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 21, 2023