brandon-cambridge-comanda-remontada-de-charlotte-fc

Charlotte, NC.- El novato Brandon Cambridge comandó la remontada de Charlotte FC 2-1 ante Chicago Fire.

El electrizante juego disputado el miércoles en la noche en el Bank of America Stadium trajo un héroe desde la banca para The Crown.

Charlotte FC comenzó con dominio de juego y control del balón, e incluso tuvo dos discutidas jugadas de posible penal a su favor, pero el árbitro no sentenció.

Kristijan Kahlina impidió la caída de su arco al 28’ en una gran jugada a puro reflejo, pero un minuto después no pudo evitarlo.

What a strike from @akeilcambridge for his first @MLS GOAL! pic.twitter.com/FRuEpOKFaA

— Charlotte FC (@CharlotteFC) May 18, 2023