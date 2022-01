Multan a Dak Prescott, «Fue un error de mi parte y lo lamento»

Austin, TX.- Al término del partido en la que los Dallas Cowboys cayeron, como locales frente a San Francisco 49ers, el pasador de los Cowboys, Dak Prescott, elogió a los fanáticos de su equipo que lanzaron objetos contra los árbitros.

De esta forma, la NFL, aplicó una multa de $25.000 contra el pasador Dak Prescott. Este domingo, los fanáticos ubicados encima del túnel, donde los equipos y oficiales salen del campo, arrojaron objetos contra los árbitros.

Por su parte, en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo, Prescott declaró que triste en comportamiento de los fanáticos. Sin embargo, cuando mencionaron que los objetos arrojados tenían como destino al equipo arbitral, elogió la acción.

That was a mistake on my behalf, and I am sorry.

— Dak Prescott (@dak) January 19, 2022