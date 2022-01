Delantero ecuatoriano llega al Inter Miami FC

Miami, FL.- El Inter Miami FC, de la MLS, anunció la buena nueva de que el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, formará parte de su equipo durante la temporada 2022, que se inicia en febrero.

De esta manera, el delantero de La Tri llega las filas del Inter Miami FC, en modalidad de préstamos con opción de compra, proveniente del Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra.

Por ahora, Leonardo Campana de 21 años, se unirá al argentino Gonzalo Higuaín en la delantera del Inter Miami FC.

Por otra parte, el club que tiene como socio principal a David Beckham, anuncia nuevos fichajes, a diario, en víspera de una temporada que comenzará para este equipo el 26 de febrero de local ante el Chicago Fire FC.

Official✍🏼🇪🇨Welcome, Leonardo Campana #InterMiamiCF has signed young Ecuadorian forward from English Primer League side Wolves with a purchase option! Find out all the details below: https://t.co/Ksum8VzGrR

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 20, 2022