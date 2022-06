Muere jugador Jaylon Ferguson

Baltimore, MD.- El agente Safarrah Lawson, publicó que el jugador a quien representa, Jaylon Ferguson murió, sin revelar las causas de la trágica noticia, además Los Baltimore Ravens de la NFL, también corroboraron esta información.

En este sentido, el equipo compartió en sus redes sociales, «Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de Jaylon Ferguson. Era un joven amable y respetuoso con una gran sonrisa y una personalidad contagiosa».

Ver más: Mariscal Deshaun Watson llegó a acuerdo confidencial

Asimismo, agrega este comunicado, «Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Jaylon mientras lamentamos la pérdida de una vida demasiado pronto».

Por su parte, el agente Safarrah Lawson, precisó «Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento del apoyador Jaylon Ferguson de los Baltimore Ravens. La familia pide sus oraciones y privacidad durante este momento difícil«.

Del mismo modo, el agente Lawson resaltó las cualidades de Jaylon Ferguson, que jugaba como linebacker, «Era un joven maravilloso lleno de amor y vida. Será recordado no sólo como un gran jugador de fútbol, sino como un gran padre, hijo, hermano y amigo. La familia pide sus oraciones continuas».

We are profoundly saddened by the tragic passing of Jaylon Ferguson. pic.twitter.com/ylBvLEzjer

— Baltimore Ravens (@Ravens) June 22, 2022