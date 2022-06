¿Kenny Atkinson le dijo “No” a los Hornets?

Charlotte, NC.- La contratación de Kenny Atkinson por parte de los Charlotte Hornets era un hecho la semana pasada, ahora no.

Los reportes de la prensa especializada daban como seguro que al actual asistente de los Golden State Warriors sería el próximo entrenador de los Hornets.

Incluso, se reportó que el acuerdo alcanzaría cuatro campañas y que solo hacía falta la firma para hacerlo oficial.

Atkinson, al igual que otros aspirantes al banquillo de Charlotte, se reunió con directivos de los Hornets para entrevistas al puesto que dejó James Borrego.

ESPN Sources: Kenny Atkinson has decided he won’t become the Charlotte Hornets’ head coach and will remain with Golden State as top assistant. After being offered job during the NBA Finals, further conversations led Atkinson to believe it would be best to remain with Warriors.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2022