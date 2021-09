Manny Pacquiao oficialmente es candidato presidencial de Filipinas

Manila, Filipinas.- El senador, campeón y del boxeo mundial, Manny Pacquiao, aceptó la nominación de su partido PDP-Laban, este domingo, como candidato presidencial en las elecciones 2022.

Al mismo tiempo, Pacquiao en la convención nacional del partido, aceptó comprometiéndose a servir honestamente al pueblo filipino que, según dijo, espera un cambio de gobierno.

En su discurso, la leyenda del boxeo de 42 años, expresó, “Soy un luchador y siempre seré un luchador dentro y fuera del ring”.

Además agregó, “En nombre de nuestros compatriotas que durante mucho tiempo han deseado el cambio correcto en el gobierno. Espero de todo corazón, con valentía y humildad su apoyo”.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 19, 2021