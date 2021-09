David Beckham es uno de los socios mayoritarios del Inter Miami CF de la MLS

Miami, Fl.- El exfutbolista David Beckham, así como los hermanos Jorge y José Mas, se volvieron los propietarios mayoritarios del Inter Miami CF, tras adquirir las acciones de Marcelo Claure y Masayoshi Son,

Así lo informó, este viernes, el club de la Major League Soccer (MLS). Asimismo, Beckham fue uno de los socios que adquirió las acciones de Marcelo Claure y Masayoshi Son.

En un comunicado, David Beckham declaró, “Estamos sumamente orgullosos del progreso que hemos logrado a lo largo del último año y medio en la Major League Soccer. Estamos agradecidos de haber formado parte de esa trayectoria junto con Marcelo y Masayoshi”.

Destacó los cambios hechos a la institución en el último año que le han permitido destacarse “en todas las áreas”.

