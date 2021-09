¡Manny Pacquiao hace oficial su retiro del boxeo!

Las Vegas, NE.- Manny Pacquiao, el único campeón de ocho divisiones en la historia del boxeo, anunció, este marte, su retiro del mundo del Boxeo.

Esta decisión se hace oficial un mes después de una derrota por decisión ante, Yordenis Ugas, y tres meses antes de cumplir sus 43 años.

Ver más: Manny Pacquiao oficialmente es candidato presidencial de Filipinas

Many Pac-Man Pacquiao, ganó su primer título en las 108 libras y de alguna manera también capturó un título en las 154 libras.

Sin embargo, será mejor recordado por su pelea de 2015 con Floyd Mayweather que rompió récords de ingresos. Además, un cuarteto de trepidantes peleas con su mayor rival, Juan Manuel Márquez

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021