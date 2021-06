Lotería del Draft de la NBA 2021

Nueva York, NY.- La Lotería del Draft de la NBA, se llevará a cabo este martes, a las 20:30 ET por ESPN. Se especula, que el premio final es el derecho a seleccionar a la estrella del estado de Oklahoma, Cade Cunningham, en el #1.

El evento consiste en que los 14 equipos que no llegaron a los Playoffs recibirán probabilidades de elegir primeros. Con esta implementación los 14 equipos que se quedaron afuera antes de llegar a los Playoffs de la última temporada (en este caso la actual) reciben probabilidades de elegir primeros.

Se utilizan 14 pelotas, las cuales se enumeran del 1 al 14 y se colocan en una máquina. Se retiran 4 y las 1,001 combinaciones posibles de cuatro pelotitas son repartidas entre los 14 equipos. Esto, según su marca de la temporada pasada. Este sorteo se hace en cuatro ocasiones para el pick 1, 2, 3 y 4, y del 5 al 14 van en orden inverso a la marca del año previo.

Pero la inclusión en lo que los evaluadores de la NBA creen que podría ser un top cinco históricamente fuerte. Lo que representa, una circunstancia muy codiciada para cada equipo con su logo en un ping-pong bola.

El espectáculo contará con representantes de los 14 equipos de lotería, incluidos los representantes anunciados o reportados: Hakeem Olajuwon (Rockets), Ben Wallace (Pistons), Jeff Weltman (Magic), Nazr Mohammed (Thunder), Koby Altman (Cavaliers), Anthony Edwards (Timberwolves). ), Fred Van Vleet (Raptors), Marc Eversley (Bulls), Monte McNair (Kings), Swin Cash (Pelicans), Miles Bridges (Hornets), Peter J. Holt (Spurs), Nancy Leonard (Pacers) y Rick Welts (Guerreros).

