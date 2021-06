LaMelo Ball, el jugador más ilusionante de los Hornets en años

Charlotte, NC.- LaMelo Ball, el jugador más ilusionante que ha tenido Charlotte Hornets en mucho tiempo, ganó el premio Novato del Año de la NBA, un galardón que lo confirma como la gran esperanza de futuro de la franquicia.

Los Hornets se quedaron a un paso de avanzar a los playsoffs de la NBA. Sin embargo, el premio de LaMelo Ball hace que la temporada de la franquicia no finalice con sabor amargo.

La conquista de Ball, de 19 años, confirma por qué los “Avispones” lo eligieron en primera ronda del draft.

En la temporada regular arrancó como suplente en 31 de los 51 partidos que disputó. Además se perdió casi un tercio de la temporada por problemas físicos.

Pero el entrenador James Borrego le entregó las riendas del equipo desde febrero. Ahí el base expuso todo su potencial.

En total promedió 15,7 puntos, 5,9 rebotes y 6,1 asistencias.

El jugador más ilusionante de los Hornets recibió un total de 465 puntos del panel de 99 periodistas internacionales con derecho a voto. 84 de ellos le eligieron en primer lugar.

El escolta Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), número uno del Draft de 2020, recibió 309 puntos con 15 elecciones en el primer lugar. El tercer puesto de las votaciones fue para Tyrese Haliburton, escolta de los Sacramento Kings, con 114 puntos.

This time, it’s @MilesBridges with the surprise assist to @MELOD1P. 😈🏆 pic.twitter.com/3TC29vMBBT

— Charlotte Hornets (@hornets) June 17, 2021