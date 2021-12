Los Ángeles, CA..- Los Lakers cayeron en casa ante los líderes de la Conferencia Oeste, los Phoenix Suns por 90-108, bajo la dupla Devin Booker y Deandre Ayton como motor de los Suns.

Por el bando de Los Lakers, James LeBron no logró encarrilar a su equipo, pese a que dejó todo en la cancha. Inclusive, con una torcedura de tobillo en el tercer cuarto que lo acompañó hasta el final del encuentro.

Finalmente, LeBron fue el máximo anotador del partido con 34 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, y 2 robos de balón.

Por su parte, los jugadores de Los Lakers, por detrás de LeBron, fueron Russell Westbrook, un doble doble de 22 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, y Trevor Ariza, con 12 puntos y 5 rebotes.

