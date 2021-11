LeBron James suspendido por primera vez como profesional

Los Ángeles, LA.- El alero estrella LeBron James, de Los Angeles Lakers, sufrió este lunes su primera suspensión de un partido desde que llegó a la NBA por golpear en la cara de forma «imprudente» al pívot de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart.

Según anunció la NBA, es la primera suspensión en los 19 años de carrera de James, quien es acreedor de cuatro títulos de la NBA con tres equipos diferentes (Miami, Cleveland y Lakers).

Ver más: Charlotte FC ya tiene rival para su estreno en MLS

Stewart también fue suspendido con dos partidos por «intensificar un altercado en la cancha al perseguir repetida y de forma agresiva» a James.

De esta manera, la estrella de los Lakers cumplirá, este martes, la suspensión impuesta, cuando los Lakers visitan a los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Here’s the full altercation, LeBron James hit Isaiah Stewart with a dirty elbow, and Isaiah Stewart was not happy about it. pic.twitter.com/yFG5jXkSBu

— Palace Pistons (@PalaceOfPistons) November 22, 2021