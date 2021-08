LaMelo Ball viaja con estilo en jet privado

Las Vegas, NE.- LaMelo Ball viaja con estilo. El lunes en la noche llegó a Las Vegas para ver jugar a su hermano LiAngelo y a los Charlotte Hornets en la NBA Summer League.

¿Cómo llegó? Nada menos que a bordo de un jet privado de PUMA. El video fue publicado en la cuenta de Instagram de la marca deportiva.

LaMelo Ball consiguió el premio Novato del Año en la pasada campaña. Su desempeño en el tabloncillo lo convirtió en uno de los jugadores favoritos de la fanaticada de los Hornets.

El joven NBA deslumbró todo el año con su espectacular manejo de balón, versatilidad y visión de juego. Ahora, está convertido en la esperanza de los Hornets de Michael Jordan.

