La WTA dispuesta a salir de China por el caso Peng Shaui

Washington, DC.- The Official Home of the Women’s Tennis (WTA), está disputa a retirarse de China si no se investiga de forma completa y adecuada la desaparición de la tenista Peng Shuai, aseguró el responsable de esa organización Steve Simon.

El responsable de la WTA organización principal que rige los torneos y el circuito profesional del tenis femenino a nivel mundial, subrayó, sobre el caso de la tenista china, que “las mujeres deben ser respetadas y no censuradas”.

La preocupación por la tenista china Peng crece a nivel internacional tras llevar dos semanas “desaparecida”. Después de acusar de abusos sexuales a un ex alto cargo de su país. A pesar de que la prensa estatal en Pekín difundió una carta atribuida a la deportista en la que asegura que está “bien”.

WTA ejerce presión sobre el caso Peng Shaui, una de las estrellas deportivas más reconocidas de China

Simon explicó en la entrevista que la WTA está dispuesta a perder su negocio en China, que representa “cientos de millones de dólares” si no explican de forma completa y adecuada cómo se encuentra Peng Shuai.

“Definitivamente estamos dispuestos a retirar nuestro negocio (de China) y lidiar con todas las complicaciones que ello conlleva”, dijo Simon a la cadena de televisión internacional, y precisó que este suceso es más grave y más grande que el propio interés económico.

“China bloqueó ahora la señal de transmisión de CNN para evitar más informes sobre Peng”, dijo el corresponsal, según informó su cadena.

Peng, que es una de las estrellas deportivas más reconocidas de China. Está desaparecidac desde que acusó a Zhang Gaoli. Quien fue vicepresidente entre 2012 y 2017, de obligarla a tener relaciones sexuales en su casa, según las capturas de pantalla de una publicación de redes sociales que fueron eliminadas.

