El mexicano estadounidense Ricardo Pepi: Jugador Joven del Año en la MLS

Dallas, TX.- El delantero mexicano estadounidense Ricardo Pepi, del FC Dallas, fue el ganador del Premio Jugador Joven de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos durante la temporada regular del 2021, anunció este jueves la MLS.

Asimismi, Pepi de 18 años, nacido en El Paso se convirtió este temporada en la gran revelación de la liga y también fue llamado a la selección de Estados Unidos, donde ya es titular.

El delantero del FC Dallas, producto de la cantera del equipo tejano, acabó líder con 13 goles y tres asistencias durante la temporada 2021.

A pesar de la gran labor individual de Pepi, el FC Dallas no pudo clasificar a los playoffs y antes que concluyese la temporada regular despidieron también al entrenador cubano estadounidense Luchi González. Que fue quien descubrió y desarrolló a la nueva figura del equipo tejano.

A season full of great moments, but none were more special than this.

A year after the passing of his grandfather, Pepi became the youngest player to score a hat trick in MLS history. pic.twitter.com/objBZ7BEEv

