La WNBA Brittney Griner libre por intercambio de prisioneros

Washington, DC.- La estrella del baloncesto estadounidense de la WNBA, Brittney Griner fue liberada en un intercambio de prisioneros donde Rusia recibirá al extraficante de armas, Viktor Bout, en un canje que se concretó en el Aeropuerto de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En este sentido, el presidente Biden celebró en sus declaraciones desde La Casa Blanca, «Está a salvo, está en un avión, va de camino a casa después de meses de estar detenida injustamente en Rusia, retenida en circunstancias intolerables».

Además agregó Biden, «Este es un día por el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Nunca dejamos de presionar para que sea liberada». Recordando que Griner de 32 años fue arrestada el 12 de febrero, mientras que las negociaciones se dilataron por la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero.

La basquetbolista profesional Griner, dos veces medallista de Oro Olímpica fue arrestada en Moscú cuando en su equipaje se encontraron cartuchos de vaporizador. Este contenía aceite de cannabis, que está terminantemente prohibido en Rusia.

Por su parte, la ley en Rusia decidió sentenciar a la estadounidense con 9 años de prisión, el pasado 4 de agosto. Los cargos fueron por posesión y contrabando de drogas, a lo que se declaró culpable expresando que cometió un «error honesto» y no tuvo la intención de quebrar la ley.

