Biden y familiares de jugadora de WNBA Brittney Griner ¡reunidos!

Washington, DC.- El presidente Biden programa una reunión, este viernes, con los familiares de la estrella de la Women’s National Basketball Association (WNBA), Brittney Griner y el ejecutivo de seguridad de Michigan Paul Whelan, que están detenidos en Rusia.

Este anuncio de La Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en conferencia de prensa expresó, «Les quiere asegurar que no ha olvidado sus casos y que su equipo trabaja todos los días para garantizar que Brittney y Paul regresen a casos sanos y salvos».

Ver más: Construcción del estadio de Inter Miami CF a la vista

Ambas familias se reunirán por separado, siendo la primera vez que Biden se sienta con los familiares en un contexto nada negociable por la negociación de la liberación de estos ciudadanos estadounidenses.

Para el mes de julio, Washington reconoció que hizo una «propuesta sustancial» para traerlos a los Estados Unidos. Sin embargo, no hubo señales de avances importantes pese a las gestiones.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/FK2zJ17wrY

— The White House (@WhiteHouse) September 15, 2022