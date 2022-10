Estrella de la WNBA, Brittney Griner, sentenciada en Rusia

Krasnogorsk, Rusia.- Un tribunal ruso desestimó, este martes, la apelación de la estrella estadounidense del baloncesto de la WNBA, Brittney Griner, en contra de una sentencia de nueve años por posesión y contrabando de cartuchos de vape que supuestamente contenían aceite de cannabis.

Por su parte, el presidente Biden a finales del mes de julio propuso un acuerdo para un intercambio de prisioneros con Rusia. Esta propuesta tenía el objetivo de asegurar la liberación de Griner y el exmarine estadounidense Paul Whelan.

En este sentido, el presidente Biden afirmó, «Estamos en contacto constante con las autoridades rusas para sacar a Brittney y a otros. Hasta ahora no hemos recibido muchas respuestas positivas, pero no nos detendremos».

La dos veces medallista de oro olímpica, Brittney Griner fue arrestada el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, justo una semana antes de que Rusia iniciara la invasión a Ucrania. Esta situación también ha impedido una comunicación fluida entre Washington y Moscú.

The denial of Brittney Griner’s appeal is another repudiation of justice, which only compounds the original injustice of her detention. We will not relent until wrongfully detained Americans, including Brittney Griner and Paul Whelan, are reunited with their loved ones. pic.twitter.com/UrKhmN1dPc

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 25, 2022