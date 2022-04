Jake Arrieta anunció su retiro en un Podcast

Chicago, IL.- Jake Arrieta, el pitcher abridor de los Cachorros de Chicago, quien fue clave en la conquista de la Serie Mundial de los Chicago Cubs en 2016, anunció su retiro del béisbol.

Arrieta, de 36 años, aprovechó su participación en el podcast Barstool Sports para decir, “No he firmado los papeles, pero he terminado. Es tiempo para mí de alejarme del deporte”.

Al mismo tiempo, el veterano Jake Arrieta, nacido en Farmington en Misuri, confesó, “En algún momento el uniforme tiene que ir para alguien más y ahora es mi momento, en verdad”.

Por ahora, el pitcher Arrieta tiene un promedio de 5-14 con una efectividad de 7.39 en 24 aperturas con los Cachorros y los Padres de San Diego solo la temporada pasada. Por ende, su carrera finalizará con un récord de 115.93 y una ERA de 3.98 en 285 partidos; 279 aperturas en 12 años en la MLB.

Walking in a run already down by one, with a fresh reliever in the game. You are better off pulling the pitcher & optioning him immediately bc you have no faith in his ability. Seager is an incredible hitter, but what is happening to baseball?

— Jake Arrieta (@JArrieta34) April 16, 2022