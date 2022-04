Alyssa Nakken primera entrenadora en la historia de la MLB

San Francisco, CA.- Alyssa Nakken volvió a hacer historia, por convertirse en la primera mujer coach de los San Francisco Giants en entrenar a un equipo de la MLB, en un juego de temporada regular, luego de que expulsaran Antoan Richardson y Nakken lo reemplazara.

Inicialmente, Alyssa Nakken, fue la primera mujer en ocupar un lugar en el cuadro de entrenadores de primera base de los Giants, cuando participó en las entradas finales de un juego de exhibición contra los Atléticos.

Si bien es cierto que su contrato con los Giants, en enero de 2020, fue como entrenador asistente, Nakken tuvo la oportunidad de entrenar en la primera base como miembro del cuerpo técnico de los Giants.

Luego del partido, Alyssa Nakken, precisó, «Creo que la gente puede ver, no solo las mujeres, sino también los hombres jóvenes, las niñas, las mujeres, todos pueden ver que hay muchas oportunidades en el béisbol».

.@SFGiants' Alyssa Nakken becomes the first woman to coach on the field in an MLB game, taking over as first-base coach tonight. https://t.co/BSeKcJk3bQ pic.twitter.com/UkG33bbDqk

— MLB (@MLB) April 13, 2022