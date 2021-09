Una impresionante pantera virtual tomó el Bank of America Stadium

Charlotte, NC.- Fueron breves instantes, pero acaparó la atención más allá de la National Football League. Una gigantesca pantera virtual dio la bienvenida a una nueva temporada del fútbol americano en el Bank of America Stadium en Charlotte.

La garra de la pantera virtual que recorrió el estadio era el presagio de la furia con la que saldría al terreno Carolina Panthers que devoró a New York Jets en su estreno.

La impresionante imagen del animal subió a las tribunas, se encaramó en el tablero y arrancó una bandera de los Jets, que luego destruyó el terreno de juego.

Check out our new mixed-reality panther that debuted today 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8DwEvam9KM

— Carolina Panthers (@Panthers) September 12, 2021