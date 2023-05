Históricas Finales de la NBA generan altos precios en los tickets

Nueva York, NY.- De cara a las Finales de la NBA que empiezan el jueves 1 de junio, los Miami Heat pueden hacer historia al enfrentar a unos descansados Denver Nuggets que lucharán hasta el final para frenar el sueño de los Heat.

En este sentido, el MVP de las Finales de la Conferencia Este, Jimmy Butler expresó, «Sé el trabajo que todos pusimos, así que sé de lo que somos capaces, pero nadie está satisfecho, no hemos hecho nada».

Butler, seis veces All-Star produjo un máximo de 28 puntos en el juego del lunes, siendo clave en la rotación de los Heat, limitada por lesiones, dijo, «No jugamos solo para ganar la Conferencia Este, jugamos para ganar todo».

Por su parte, Mark Jackson analista declaró sobre las Finales de la NBA, «No es sorprendente que ganaran una serie de playoffs y compitieron en el futuro. Pero no importa cómo se vea su equipo, perdiendo jugadores clave, no elegiría a ese equipo para terminar como uno de los dos últimos en pie».

The last 2 teams standing… Miami and Denver face off in Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV !

En otro orden de ideas, esta victoria de los Miami Heat disparó los precios de los tickets para las Finales de la NBA. Por ejemplo, el sitio oficial para la venta de los boletos para la Final de la NBA, TicketMaster, dijo que el precio del primer juego en el Kaseya Center, ronda los $435 como mínimo hasta los $11.500.

If you were in the building for Game 7’s Road Rally, you already know what to expect for the Finals… 🙌

Get your tickets now – https://t.co/BD8Rc3jsKn pic.twitter.com/dJwynaIgoj

— Kaseya Center (@KaseyaCenter) May 30, 2023