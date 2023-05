Brittney Griner regresó a las canchas de la WNBA

Los Ángeles, CA.- La ex convicta del gobierno ruso, Brittney Griner regresó a la cancha de la Women’s National Basketball Association (WNBA), el viernes 19 de mayo, ante una multitud eufórica que incluía a la vicepresidenta del país, Kamala Harris.

El regreso de Griner al WNBA con los Phoenix Mercury fue de visitante, sin embargo, la multitud en el Crypto.com Arena la hizo sentir como local. No obstante su equipo cayó 94 -71 ante los Los Angeles Spark.

El ambiente en la cancha antes del juego se hizo sentir, como parte de la celebración por el regreso de la WNBA al tabloncillo. De hecho, la misma Kamala Harris abrazó a Griner como símbolo de victoria y alegría por su liberación.

Griner se mostró muy emocionada cuando la presentaron y en su primer intento de concurso de 17 pies, la multitud explotó. A esto, una Griner sonriente declaró, «Se sintió bien, se sintió realmente bien. Se sintió como la última vez que jugué».

Watch BG back on the court for the first time vs. the Sparks TONIGHT at 11pm/ET on @ESPN 📺 #MoreThanGame pic.twitter.com/vpP9eGHiGm

Hay que recordar que la basquetbolista estadounidense estuvo presa y judicializada en Rusia durante casi 10 meses. Fue liberada en un intercambio de prisioneros por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.

Thank you @VP Kamala Harris for everything you and the Administration did to bring our sister home.

And thanks for the pregame speech! 💜 pic.twitter.com/SzuFrpMnP2

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) May 20, 2023