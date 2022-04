Hispano es fichado por el Milwaukee Bucks

Milwaukee, WI.- El Milwaukee Bucks fichará a un hispano en un contrato hasta el final de la temporada 2022-2023, según Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA.

En este caso, se trata del internacional argentino Luca Vildoza, que junto al mánager general de los Milwaukee Bucks, Jon Horst, esperan cerrar el trato en los próximos días.

Para mayo de 2021, el hispano habría firmado con los New York Knicks, procedente del baloncesto español con el equipo Baskonia. En esta ocasión, Vildoza jugó la pretemporada en la Summer League de la NBA.

Sin embargo, y gracias a una lesión en su pie derecho Vildoza no pudo debutar en la temporada regular. Inmediatamente, pasó por quirófano y a principios de octubre el New Yorks Knicks anunció que terminaban relaciones.

De manera que, Vildoza, por medio de Twitter respondió a la decisión de los Knicks, «Esta salida de la NBA es solo un hasta luego para mí. Haré lo imposible por volver, desde mañana mismo. Es mi sueño y lo perseguiré mientras pueda».

