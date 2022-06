“Había fisuras”: Christian Fuchs tras salida de Ramírez de Charlotte FC

Charlotte, NC.- Christian Fuchs se convirtió en el primer jugador de Charlotte FC que habla públicamente sobre la salida de Miguel Ángel Ramírez como entrenador del equipo.

“Había fisuras entre el cuerpo técnico y los jugadores”, reconoció el experimentado defensor durante una conferencia de prensa virtual.

El entrenador español fue despedido la semana pasada después de 14 juegos. La gerencia del club no dio una razón clara que la llevara a tomar la decisión, pero dijo que era “lo mejor para el equipo”.

Ver más: Miguel Ángel Ramírez rompió el silencio

El despido de Ramírez generó gran sorpresa en la Major League Soccer. Charlotte FC está en su temporada de estreno y se encuentra en mitad de tabla con 16 puntos.

Muchos rumores se abrieron paso tras la salida del técnico. Los que cobraban mayor fuerza eran una supuesta mala relación con la gerencia y falta de gestión de grupo.

"It's very simple… we are here to represent our colors. We are here to give everything for Charlotte."

🎙 @FuchsOfficialhttps://t.co/TNZR9hNwmF

— Charlotte FC (@CharlotteFC) June 7, 2022