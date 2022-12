Futbolista profesional iraní será ejecutado

Teherán, Irán.- El futbolista profesional iraní, Amir Nasr-Azadani de 26 años de edad, fue condenado a muerte y será ejecutado por «traición a la patria» luego de participar en las protestas contra el gobierno de Irán, lo que ha generado el rechazo del Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) y el mundo entero.

Asimismo, la FIFPRO expresó «Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se elimine inmediatamente su sentencia». Además añadió la organización, «Ahora pagará el precio máximo por sus protestas».

Del mismo modo, el comunicado de la FIFPRO subrayó, «Fifpro está conmocionado e indignado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrente a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en su país. Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se levante su sentencia de inmediato».

Por su parte, Amnistía Internacional también se pronunció al respecto en un comunicado que reza, «La organización ha pedido a la comunidad internacional que utilice todos los medios necesarios para presionar al gobierno iraní para que detenga las ejecuciones y la pena de muerte».

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022