Multnomah, OR.- El futbolista peruano Andy Polo fue sentenciado por la Corte Civil del condado de Multnomah, en Oregon por violencia doméstica y está obligado a pagarle el monto de $600.000, además de una tasa anual del 9% del monto a su esposa, Genessis Alarcón.

Esta información fue compartida por el periodista Jeff Carlisle de ESPN, en un tweet donde además publicó la sentencia de la Corte Civil. Además, el futbolista peruano sentenciado por violencia doméstica fue separado de las filas del Portland Timbers, equipo donde militaba en la primera división de la MLS.

Los Portland Timbers decidieron desentenderse del jugador peruano cuando Genessis Alarcón formuló la denuncia en Oregón. Inmediatamente, la «U» al enterarse de la noticia le ofreció un contrato a Andy Polo.

Pese a la denuncia que pesaba en contra del futbolista peruano, el gerente del área legal de Universitario Giancarlo Mandriotti, precisó que «como área, tenemos el trabajo de ver la situación de la persona. A título personal, lo que hice fue comunicarme con los abogados de Andy en Estados Unidos, estos nos confirmaron con naturalidad que Andy no tenía ningún proceso abierto».

A final judgement has been issued in the domestic violence lawsuit filed by Genessis Alarcon against former Timbers midfielder Andy Polo. He now owes $600k plus 9% interest per year. #RCTID pic.twitter.com/3DS8phEYou

