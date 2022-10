Polémica por el salario de la mascota de los Denver Nuggets

Denver, CO.- El salario de la mascota de los Denver Nuggets, llamado Rocky «el león» ha causado gran revuelo en las últimas horas, luego de que el Sports Business Journal publicara el salario de la mascota de basketball que termina triplicando el salario de Diana Taurasi, la jugadora mejor pagada de la WNBA.

Por una parte, el salario de la jugadora mejor pagada de la liga femenina estadounidense de baloncesto (WNBA), Diana Taurasi de los Phoenix Mercury es de $228.094 anuales. Mientras que la mascota de los Denver Nuggets, Rocky «el león» de montaña percibe $625.000 al año.

Diana Taurasi no solo es una destacada jugadora de la WNBA, sino que también tiene cinco Oros Olímpicos y ha ganado tres veces la WNBA. Esta comparación indignó a jugadoras como Angel McCoughtry, ala-pívot de las Minnesota Lynx y cinco veces All Star en la WNBA, que tuiteó «Puedo aprender a ser una mascota».

Por su parte, el podcast Goals Sports, especialista en deporte femenino fue uno de los pioneros en hacer esta comparación. Así pues, su fundadora Caroline Fitzgerald tuiteó, «La brecha salarial entre las mascotas y las atletas de élite te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo la industria del deporte valora a las mujeres».

I can learn to be a mascot ✋🏾 pic.twitter.com/8wZlQNbJqP

En líneas generales, el salario promedio de una jugadora de la WNBA es de $102.751, en comparación con los 8.5 millones de un jugador de la NBA. Al mismo tiempo pasa que ocho jugadoras de la WNBA ganaron menos de $10.000, mientras que los jugadores de la NBA mejor pagados Stephen Curry, John Wall, Russell Westbrook, LeBron James y Kevin Durant, multiplican por más 200 el salario anual de Diana Taurasi.

