charlotte-fc-firma-a-delantero-argentino

Charlotte, NC.- Charlotte FC firmó a Enzo Copetti, un delantero argentino con “hambre» que dará un importante impulso al ataque del equipo.

Copetti, que anotó 21 goles el año pasado jugando para Racing Club, un histórico club de la liga del país sudamericano, será jugador designado de Charlotte FC hasta la temporada 2025 con una opción para 2026.

El club anunció la contratación en un comunicado sin dar detalles económicos de la transferencia. Sin embargo, una publicación en el sitio web de Major League Soccer indicó que la operación rondó los 6 millones de dólares.

Enzo Copetti, de 26 años, anotó 31 goles con ocho asistencias en 96 apariciones para Racing Club desde 2021, varios de ellos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

They call him ‘El Tanque’ and he’s ready to dominate 😤 pic.twitter.com/oem0E7U8ks

— Charlotte FC (@CharlotteFC) January 11, 2023