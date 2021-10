El FC Barcelona despide a Ronald Koeman

Barcelona, España.- El Fútbol Club Barcelona (FCB), informó en un comunicado oficial su decisión de consumar la salida del director técnico Ronald Koeman de la plantilla, tras un racha de terribles resultados.

Asimismo, el comunicado expresó, «El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá este jueves de la plantilla en la Ciudad Deportiva».

Por su parte, el conjunto culé, en su primera temporada sin Lionel Messi en dos décadas, va noveno en LaLiga de España y tercero en su grupo de Champions League, en riesgo de ser eliminado.

La salida de Koeman era para muchos un hecho aplazado. Sobre todo después de la derrota el domingo pasado ante el Real Madrid en el Clásico y la goleada sufrida ente el Bayern en Champions.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021