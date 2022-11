Dopaje tecnológico y la Inteligencia Artificial (IA)

Barcelona, España.- El dopaje tecnológico se origina con la evolución de la Inteligencia Artificial y su notable capacidad de procesar datos en el mundo del deporte, situación que en este momento representa una preocupación por este fenómeno y cómo podría afectar la salud de los deportistas.

Alberto Carrio, impulsor de un proyecto que busca analizar los problemas éticos y legales de la utilización de estos recursos tecnológicos, detalló, “Mi preocupación principal es la aplicación de la inteligencia artificial en el deporte: la captación de datos de los deportistas y técnicas como la estimulación craneal».

Haciendo referencia a este tipo de estimulación dice, «que son difíciles de detectar y aún no están tipificadas como dopaje por organismos como la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)».

De acuerdo con Carrio, profesor de filosofía del derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, resalta que aún, «no se sabe aún si podrán tener efectos perjudiciales en el futuro en la salud del deportista, como sucedió con el dopaje de sustancias», refiriéndose, claramente, a las técnicas de estimulación craneal.

