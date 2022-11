Campeones de La Serie Mundial 2022 de la MLB

Houston, TX.- El Sexto Juego de la Serie Mundial fue suficiente para definir a los campeones entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston, en el Minute Maid Park este sábado 5 de noviembre, con un juego que terminó 4 por 1.

Con este resultado los Astros de Houston se coronaron como los campeones de la Serie Mundial 2022. De esta forma, los Astros se hacen con su segundo título de la Serie Mundial en los últimos seis años.

De manera increíble y con una Serie del mejor de siete en contra, los Astros superaron a los Phillies con tres victorias consecutivas. Donde se incluyó un Cuarto juego, el segundo juego sin hits o No hit no run, en la historia de la Serie Mundial.

Así pues, el bateador designado y jardinero izquierdo cubano, Yordan Álvarez conectó un jonrón que sumó tres carreras a los Astros para sumar el marcador final 4-1. Con esta nueva Serie Mundial los Astros se sacan la espina de 2019, cuando perdieron ante los Nacionales de Washington.

It's been a long time coming for Dusty. #WorldSeries pic.twitter.com/6mHwy0REcb

— MLB (@MLB) November 7, 2022