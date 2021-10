Danielle Scott, sexta mujer elegida para arbitrar partidos de la NBA

Nueva York, NY.- Danielle Scott se convertirá en la sexta mujer elegida por la National Basketball Association (NBA) para dirigir partidos y su historia comenzará, desde este martes, en la apertura de la temporada 2021-2022.

Asimismo, Scott es hija de árbitros de baloncesto universitario, y ahora pertenece a la exclusiva lista de árbitras: Lauren Holtkamp-Sterling, Ashley Moyer-Gleich, Simone Jelks, Natalie Sago y Jenna Schroeder.

Se considera que, con su elección para la nueva temporada, Scott dijo confiar en que pronto la noción de árbitras en la liga no parezca inusual.

Por su parte, Scott pasó cuatro temporadas trabajando en la G League antes de su promoción, donde participó en más de 20 partidos. Las otras dos contrataciones a tiempo completo anunciadas el lunes, John Conley y Brandon Schwab, también se están moviendo de la G League.

Por otro lado, Monty McCutchen, vicepresidente senior de la NBA y jefe de desarrollo y entrenamiento de árbitros, dijo que la filosofía de la liga siempre ha sido la elegir profesionales que ofrezcan diversidad e inclusión.

