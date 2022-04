Primer equipo de la NFL en aceptar bitcoin

Nashville, TN.- Los Tennessee Titans anunciaron, este jueves, que aceptarán bitcoin para inversiones, pago de patrocinios, compra de entradas y mercancías de la franquicia, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en aceptar criptomonedas.

De este modo, David Bailey, CEO de BTC Inc y socio de UTXO Management, precisó, «Estamos orgullosos de asociarnos con los Tennessee Titans en este comienzo del viaje al bitcoin para ofrecer a sus fanáticos una nueva forma de pagar».

Inicialmente, se aceptarán transacciones con bitcoin de asociados con pagos frecuentes a la franquicia. Posteriormente, se entrará en una etapa donde la compra de boletos, mercancía del equipo y compra de bebidas y alimentos en los juegos, se podrán hacer con bitcoin.

Asimismo, Bailey, añadió a la noticia, «El 2022 es un año especial, ya que continuamos trabajando con equipos deportivos profesionales para ayudar a educar y promover la adopción masiva de bitcoin. Los Titans son una franquicia de la NFL superior y un aliado natural para esta asociación».

