Clavadista de Carolina del Norte se colgó la medalla de plata en Tokio

Tokio, JPN.- El clavadista de Carolina del Norte Andrew Capobianco y su compañero Michael Hixon ganaron la medalla de plata en trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La pareja de estadounidenses fue superada solamente por la de China, que se alzó con la presea dorada. Siyi Xie y Zongyuan Wang consiguieron 467.82 puntos. Dominaron la prueba desde el inicio.

Capobianco, de 21 años, y Hixon, de 27, sumaron 444.36 punto en el Centro Acuático de Tokio.

El tercer lugar recayó en lo alemanes Patrick Hausding y Lars Rudiger que se hicieron con el bronce con 404.73 puntos.

Los mexicanos Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya rozaron el podio. Concluyeron en el cuarto lugar de los sincronizados masculinos desde el trampolín de 3 metros con un total de 400.14 puntos.

Andrew Capobianco and Michael Hixon give #USA the silver medal in the men's synchronised 3m springboard!@fina1908 #Diving @TeamUSA pic.twitter.com/Swq9RFfkSV

— Olympics (@Olympics) July 28, 2021