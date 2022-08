Charlotte FC tendrá centro de entrenamiento permanente

Charlotte, NC.- Charlotte FC anunció tendrá una sede comercial y un centro de entrenamiento permanente, gracias a un acuerdo que alcanzó con Levine Properties.

El sitio en 8600 McAlpine Park Drive no es desconocido para el club. El primer equipo ya entrena en el complejo.

Pero, a partir del próximo año las instalaciones de 52.000 pies cuadrados con cuatro campos de clase mundial será el hogar del primer equipo del club, MLS NEXT Pro y los equipos de la Academia.

Charlotte FC hizo el anuncio del acuerdo en un comunicado publicado en su sitio web.

El propietario David Tepper comentó que un centro de entrenamiento permanente y una sede comercial para Charlotte FC ha sido una prioridad para el club desde su lanzamiento. “Estamos emocionados de llegar a un acuerdo para darle vida”.

— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 17, 2022