Charlotte FC se une a celebración de la cultura hispana

Charlotte, NC.- Charlotte FC se sumerge en la celebración del Mes de la Herencia Hispana en lo que ha llamado “Por La Cultura”, un grupo de eventos cargados de pasión futbolística y tradiciones.

“Por La Cultura” refleja los profundos lazos familiares, culinarios y futbolísticos que constituyen el núcleo de la rica cultura hispana y latina, dijo Charlotte FC en un espacio dedicado en su sitio web.

Ver más: Dos jugadores de Charlotte FC convocados a la selección Sub-17

En este mes especial, “nos reunimos para honrar y celebrar generaciones de raíces hispanas y latinas, sabores que conectan a nuestras comunidades y el lenguaje universal del fútbol que une corazones de todas las culturas, abrazando la unión en todas las Carolinas”.

Celebrating Hispanic & Latino culture in our community for Hispanic Heritage Month!

✨ Por La Cultura Night 9/16

💃 Pre-Match Block Party

🎁 Rally Towel Gate Giveaway

🎊 Latin American Festival x Coalition

— Charlotte FC (@CharlotteFC) September 8, 2023