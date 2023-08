Exclusiva con Ben Bender: “Nuestro objetivo es estar en playoffs”

Charlotte, NC.- Ben Bender está en su segunda temporada en la Major Legue Soccer, pero ya demuestra gran madurez. “Nuestro objetivo es estar en playoffs”, afirmó sin dudar el mediocampista de Charlotte FC en entrevista exclusiva con Progreso Hispano News.

El jugador de 22 años, que fue la primera selección global del SuperDraft de 2022, está enfocado en mejorar su juego y apoyar al club en sus objetivos.

En su primera temporada causó un gran impacto. Terminó cuatro en el equipo en partidos jugados (28, 19 desde el inicio) y goles anotados (3).

En su segunda temporada ha visto menos minutos, pero en cada actuación deja sus destellos. Actualmente, es tercero en goles (3) y cuarto en asistencias (2).

Ben Bender (University of Maryland) compartió un breve repaso de lo que ha sido su carrera, y tuvo un especial gesto de reconocimiento a los fanáticos hispanos de Charlotte FC.

Ben, muchas gracias por tu tiempo, y por estar aquí. Has estado involucrado en el fútbol desde los seis años. ¿Alguna vez imaginaste que te convertirías en profesional?

Sabes, creo que tenía cinco años y estaba viendo al Manchester United mientras crecía, mi padre fue mi primer entrenador y yo solo tenía el sueño de jugar profesionalmente. Ha sido un trabajo duro, pero sí, definitivamente soñé que algún día sería profesional y ha sido una experiencia increíble.

Háblanos de ese momento en el SuperDraft de la MLS cuando escuchaste tu nombre como la primera selección de Charlotte FC.

Fue emocionante escuchar mi nombre, fue algo por lo que trabajé muy duro… en la universidad tuve la ventaja de compartir con jugadores realmente geniales mientras crecía, guiado por entrenadores realmente fantásticos. Llegó el día del draft y fue un momento superespecial, estar allí con mi familia y tener la oportunidad de jugar para Charlotte.

Desde el SuperDraft han ocurrido muchas cosas positivas para ti. Anotaste tu primer gol en la MLS contra New England, asegurando la victoria en casa. ¿Cómo te sentiste en ese instante?

Fue una locura, no me lo esperaba, estaba jugando libremente esa noche, fue solo un instinto que tuve. Vi que la pelota se jugaba en la línea y no había nadie en el área y yo estaba entrando al área, le pegué con la derecha y entró. Fue un momento surrealista.

Hemos visto imágenes tuyas desde la universidad pateando la bandera de córner al celebrar un gol, ¿cómo surgió eso?

Al comienzo de mi segundo año en la Universidad de Maryland, fue un instinto. Fui a la esquina para celebrar con mis compañeros de equipo, pero antes de hacerlo pateé la bandera y uno de mis compañeros, Mike Heitzmann, un estudiante de último año, me sugirió que siguiera haciéndolo.

Has tenido varios entrenadores a lo largo de tu carrera, ¿qué aspecto ha sido constante con cada uno de ellos?

Desde muy joven, mis entrenadores me enseñaron a usar ambos pies y siempre querer el balón. Recuerdo a uno de mis entrenadores siempre decía que incluso si no estás teniendo el mejor juego, quiere el balón, intenta causar un impacto, ten hambre de marcar goles. Yo diría que eso fue bastante consistente a lo largo de mi carrera juvenil.

En tu primer año, tuviste números impresionantes. Terminaste cuarto en partidos jugados y goles marcados. ¿Qué aprendiste de esa primera temporada profesional?

Aprendí que la consistencia es probablemente lo más difícil. Ganar partidos no es nada fácil. Cuando ves equipos como el Manchester City ganando todo, es una locura. Todos luchan contra los mejores jugadores. Es como una pirámide, todos luchan muy duro para estar en la cima.

Aprendí que tengo que proteger la pelota, estar en mejores posiciones defensivas, cuándo llegar al área, tantos pequeños detalles.

Después de días de descanso y entrenamiento, ¿cuál es el enfoque principal para el próximo partido contra LAFC?

Nuestra meta es clasificar a los playoffs. Ese ha sido nuestro objetivo desde el principio y sigue siéndolo. Estamos enfocados en el partido contra Los Ángeles (el viernes 25 de agosto). Tomamos las cosas día a día, trabajamos para mejorar y corregir lo necesario.

En tu segunda temporada, quedan 12 partidos. ¿Cuáles son tus objetivos personales y los del Charlotte FC?

Primero que nada, una meta como equipo es estar en los playoffs y avanzar como lo hicimos en la Leagues Cup. A nivel personal, tener hambre de goles, marcar goles, asistencias, centros al área, continuar trabajando en las cosas en las que en el pasado no he sido el mejor e intentar ganar tantos juegos como podamos durante el resto de la temporada.

¿Algún mensaje para la comunidad hispana en Charlotte?

Ha sido increíble desde el primer día. La pasión que ha traído la comunidad hispana ha sido increíble en cada uno de los juegos. Honestamente, me eriza la piel antes de los juegos, ver a todos cantando fuerte y diciendo todos esos cánticos antes y durante los juegos. Cuando escuchamos “Pepas” es simplemente una experiencia increíble y un ambiente increíble en el que podemos jugar.

